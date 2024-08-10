Собаку из колодца вызволили спасатели в Актобе

Необычный вызов на номер 112 получили спасатели в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня вечером спасателям поступило сообщение, что в открытый колодец упала собака. Четвероногого друга успешно вытащили спасатели при помощи альпинистского снаряжение. Нам важна каждая жизнь!", — говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК