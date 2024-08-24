  • 24 Августа, 13:47
  • BAIGENEWS

Собаку из капкана освободили спасатели в Риддере

Сегодня, 12:40
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: кадр из видео

В Риддере собака попала в капкан. Хозяйка питомца обратилась за помощью в службу 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Прибывшие на помощь спасатели освободили хвостатого друга и поделились трогательным видео.

"Нам важна каждая жизнь!", — сообщается в подписи к видео.

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