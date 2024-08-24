Собаку из капкана освободили спасатели в Риддере

В Риддере собака попала в капкан. Хозяйка питомца обратилась за помощью в службу 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Прибывшие на помощь спасатели освободили хвостатого друга и поделились трогательным видео.