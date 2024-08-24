Собаку из капкана освободили спасатели в Риддере
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
124Фото: кадр из видео
В Риддере собака попала в капкан. Хозяйка питомца обратилась за помощью в службу 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Прибывшие на помощь спасатели освободили хвостатого друга и поделились трогательным видео.
"Нам важна каждая жизнь!", — сообщается в подписи к видео.
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