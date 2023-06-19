"Собаки защищены лучше, чем наши отловщики" - в ветсервисе Астаны пожаловались на гуманный отлов

Фото: instagram vd_stopotlov

В марте 2022 года в Казахстане вступил в силу Закон "Об ответственном обращении с животными". Как известно, теперь в нашей стране применяются гуманные методы по отношению к бездомным животным. То есть сотрудники по отлову должны не просто поймать животных с улицы, но и обследовать, вакцинировать, стерилизовать, чипировать, и все это без жестокого обращения. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, что изменилось спустя год применения гуманного закона и с какими проблемами сталкиваются зоозащитники.

Заместитель директора КГП на ПХВ "Астана ветсервис" акимата Астаны Жанабай Шукубаев отметил, что, несмотря на новые правила отлова и повышения ответственности населения в вопросах защиты животных, количество бездомных кошек и собак не сокращается.

"Отлов ведется, но число собак не уменьшается. Потому что идет массовый снос зданий, миграция населения. Люди выбрасывают собак на улицу, а они потом бесконтрольно размножаются. На дачах очень много собак, промышленных базах, складах", - рассказал специалист.

При этом сотрудник "Астана ветсервиса" добавил, что Закон о защите животных нуждается в доработке. По его словам, если животные и защищены, то сами сотрудники отлова испытывают трудности.

"Улучшилась жизнь у собак, но не у отловщиков. Отловщики не защищены в правовом поле, собаки защищены лучше, чем наши работники. Гуманный отлов в законе указан, но гуманными методами выловить одичавших собак, которые родились и живут на улицах, в степи, камышах - невозможно. Без применения дополнительных средств здесь не обойтись. А применение этих средств будет считаться жестоким обращением с животными. Как результат при наличии свидетелей, к нашим отловщикам могут применить административное или уголовное наказание. Поэтому нужно полностью пересмотреть правила отлова, вносить изменения и дополнения в закон. В частности в законе написано, что при угрозе жизни и здоровью населения можно применять умерщвление этих животных. Но при этом должна быть видео и фото фиксация, подтверждающая, что животное нападает на человека или пытается нанести травму. Но как человек, который защищается от собаки, может делать фото и видео? А если подтверждения нет, то мы не имеем права умерщвлять собаку на месте", - подчеркнул Шукубаев.

Также несколько дней назад волонтеры движения "СтопОтлов" просто кричали о том, что собакам в питомниках не хватает воды, и они умирают от жажды.

"Нам пробурили скважину, но вода соленая пошла. Собакам соль нельзя. Теперь мы подключились к зданию "Астанаветсервиса", там у них вода идёт, они поят собак. Но пока мы тянули шланг к нашим собакам, напора не стало. И чтобы напоить это огромное количество животных, нужно много времени, мы их поим до позднего вечера. Нам нужна бур-машина, чтобы до пресной воды добраться. На это нужно пару миллионов, у нас таких денег нет, поэтому мы просим у акимата помощь. Мы купили насос, но все равно не хватает напора. Нам надо 90 метров, вниз, до тех пор пока не пойдёт пресная вода. Мы таких денег сейчас собрать не сможем", говорит волонтер Ольга Пак.

Сейчас в отлове находится около трех тысяч собак. Из-за большой скученности и нехватки воды животные умирают, отмечает волонтер Ольга Пак.

"И они будут умирать. Там загоны надо достраивать. Ещё умирают собаки от обезвоживания. В день умирает одна-три на огромной территории. Будут загоны, сможем их расселить. Сейчас в одном загоне около 70 собак содержится", - отмечает Ольга Пак.

В "Астана ветсервис" заявили, что вопрос с водой решается. Но помимо этой проблемы, есть и другие.

"Сейчас им дополнительно подается вода, теперь "Астана Су Арнасы" решается вопрос о дополнительном капитальном подводе воды отдельно. А фактически из скважины, в которой соленая вода. Сейчас вопрос более менее решен. Также есть проблема нехватки работников по уходу за животными, работа тяжелая, мало кто соглашается приходить. Там с нами еще волонтеры работают. Им тоже работников не хватает", - подчеркнул Жанабай Шукубаев.

Как сообщили в акимате столицы, всего с начала года было отловлено 3 359 собак. Ежедневно по вопросам бездомных животных поступает около заявков.

"По городу отловом бродячих и безнадзорных собак и кошек занимаются 5 бригад. Отлов ведётся исключительно гуманными методами с использованием приманок, клеток-ловушек, сачков и удавок. Вопрос отлова безнадзорных животных находится на постоянном контроле. Ежедневно отрабатывается заявки, поступающие на единый колл центр 109 Ikomek, в приёмную предприятий и чаты жилых массивов. Ежедневно через 109 Ikomek поступают более 20 заявок. Так с начала года только через единый колл-центр Ikomek поступило 2 649 заявок на отлов", - проинформировали в ведомстве.

В основном бродячие собаки встречаются в жилых массивах города, дачных массивах. Одной из причин этому, по информации акимата, является то, что жители этих районов допускают самовыгул питомцев. К примеру, самое большое количество бродячих животных наблюдается в Сарыаркинском районе.

В соответствии с действующими правилами отлова, животные содержатся в течение 60-ти дней в пункте временного содержания. После чего передаются третьим лицам – новым хозяевам или в приюты для животных.

"По сравнению с количеством отлавливаемых животных, люди не всегда забирают к себе бродячих и безнадзорных животных. Так с начала года было пристроено 38 собак и 15 кошек. Согласно данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны, по состоянию на май текущего года пострадали от укусов животных 732 человека (за аналогичный период 2022 года – 702 человека)", - добавили в акимате.

Также в ведомстве рассказали об условиях содержания собак в приютах.

"Содержание безнадзорных животных ведется согласно ветеринарно-санитарным требованиям. Собаки содержатся в вольерах, а также на свободном выгуле на территории изолятора временного содержания. Ветеринарными врачами проводятся необходимые мероприятия: вакцинация, чипирование. Кормление и поение проводится, согласно утвержденным Правилам содержания. Территория ежедневно подвергается механической очистке, проводится необходимая дезинфекция. Согласно меморандуму с волонтерским движением "Стоп Отлов", зоозащитники постоянно находятся и ухаживают за животными в изоляторе временного содержания", - рассказали в акимате.

В 2023 году было выделено более 100 миллионов тенге на процедуры отлова и содержания безнадзорных и бродячих собак.

Что касается выгула домашних питомцев, то, как рассказала жительница Астаны Лаура Климанцева, в городе отсутствуют специально отведенные места, и очень мало зон для дрессировки животных.