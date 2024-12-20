С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием служебно-розыскных собак.

Общий вес обнаруженных наркотиков составил 17 килограмм, из которых: марихуана/каннабис — 5,2 кг (20 фактов); гашиш/гашишное масло — 11,5 кг (11 фактов); маковая солома, тетрагидроканнабинол и другие виды синтетических наркотиков.

Кроме того, за этот период также выявлено 17 фактов незаконного перемещения незадекларированной валюты через таможенные границы Евразийского экономического союза.

Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов США и 9500 евро.

Из них 15 случаев зафиксировано в Алматы и 2 — в Мангистауской области.

Напомним, в 2023 году специалисты Кинологического центра выявили 29 фактов транзита наркотиков и 18 попыток нелегального вывоза валюты.

К слову, кинологическая служба АФМ РК — это подразделение органов по финансовому мониторингу, на сотрудников которого возложены задачи по подготовке и использованию специально подготовленных служебно-розыскных собак для пресечения контрабанды наркотических средств и валюты на потенциально опасных направлениях их перемещения через государственную границу Республики Казахстан.

СРС, подготовленные в Кинологическом центре, направляются на службу не только в подразделения АФМ, но и в другие правоохранительные органы, специальные службы, военную полицию, ПС КНБ, Службу авиационной безопасности.

На базе Кинологического центра прошли обучение более 1000 специалистов-кинологов из числа сотрудников органов государственных доходов, правоохранительных и спецгосорганов, а также представители Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Монголии.

Только за последние два года центр подготовил более 60 кинологических бригад.