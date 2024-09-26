Собаки растерзали двух своих хозяек
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Уголовное дело возбудили после нападения сторожевых собак на двух женщин в Ростовской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. От полученных травм пострадавшие погибли. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Инцидент произошел 17 сентября. Сотрудники полиции обнаружили тело женщины с рвано-укушенными ранами, нанесенными собаками, которых она разводила в своем доме. Затем мать умершей изолировала животных в вольеры и домовладение. Однако через несколько дней питомцы и ее загрызли насмерть.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – проинформировали в ведомстве.