В российском городе Нижний Новгород пёс Сынок больше недели просидел в трубе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Не сумев достать застрявшую собаку, очевидцы обратились за помощью к чрезвычайному ведомству.

Спасатель поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Плеснев залез в трубу и вытащил бедолагу.