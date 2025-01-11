  • 11 Января, 02:16
  • BAIGENEWS

Собака застряла и больше недели просидела в трубе

Спасатель залез в трубу и вытащил бедолагу.

Сегодня, 01:55
АВТОР
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МЧС РФ Сегодня, 01:55
Сегодня, 01:55
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Фото: МЧС РФ

В российском городе Нижний Новгород пёс Сынок больше недели просидел в трубе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Не сумев достать застрявшую собаку, очевидцы обратились за помощью к чрезвычайному ведомству.

Спасатель поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Плеснев залез в трубу и вытащил бедолагу.

Видео: МЧС России

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