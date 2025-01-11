Собака застряла и больше недели просидела в трубе
Спасатель залез в трубу и вытащил бедолагу.
Сегодня, 01:55
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Сегодня, 01:55Сегодня, 01:55
70Фото: МЧС РФ
В российском городе Нижний Новгород пёс Сынок больше недели просидел в трубе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Не сумев достать застрявшую собаку, очевидцы обратились за помощью к чрезвычайному ведомству.
Спасатель поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Плеснев залез в трубу и вытащил бедолагу.
Видео: МЧС России
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