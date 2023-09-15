Собака укусила 4-летнего мальчика за гениталии в ЗКО

На четырёхлетнего мальчика напала соседская собака в Западно-Казахстанской области. Пёс покусал малыша в районе паха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Инцидент произошёл 12 сентября в Бурлинском районе.

В больницу мальчика доставили с рваными ранами. Пострадали половые органы и бедренная кость.

В пресс-службе Управления здравоохранения сообщили, что мальчику в экстренном порядке оказал помощь хирург. Ребёнку поставили вакцину против бешенства. Затем малыша госпитализировали в хирургическое отделение Областной детской многопрофильной больницы.

Мальчик перенёс сложную операцию и находится под наблюдением специалистов. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Полицейские составили на владельца собаки административный протокол по статье 407-2 КоАП РК - “Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными”. Ему грозит штраф до 10 МРП.

Хозяин собаки написал заявление на усыпление питомца. По данным полиции, это пёс породы "сенбернар", имеет прививочный паспорт, не чипирован.