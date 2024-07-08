Собака покусала ребенка в Караганде

В Караганде полиция оштрафовала владельца собаки за то, что животное находилось в общественном месте без намордника и покусало ребенка в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Собака была привязана хозяином к дереву. Когда собака принимала пищу, девочка, игравшая на детской площадке по улице Бадина, направилась к собаке и попыталась погладить. Животное отреагировало агрессивно и покусало девочку в лицо.

Малышке наложили восемь швов на лице.

"Установлено, что пятилетняя потерпевшая сама подошла к привязанной к дереву во дворе собаке. В результате ребенок получил травму. 43-летний владелец животного лично повез девочку в медицинское учреждение. Все время находился рядом с ребенком", — рассказал руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Мать девочки пока с заявлением о привлечении к ответственности владельца собаки не обратилась.

По результатам рассмотрения материала владелец собаки привлечен к административной ответственности за нарушение правил выгула — наложен штраф в размере 36 920 тенге.