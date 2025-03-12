В Сети набирает популярность видео, на котором бездомный пес на горнолыжном курорте Шымбулак завывает под гимн Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как туристы исполняют гимн, положив руку на сердце, а собака вместе с ними "поет", завывая в такт музыке. Улыбающиеся люди поддерживают песика.

"Эта собака на Шымбулаке особенная, она поет гимн вместе с людьми", — говорится в описании к видео.

Пользователи соцсетей активно обсуждают этого доброго и ласкового пса. Многие делятся своими историями о том, как они помогали животному, которое не боится людей и спокойно идет на контакт.

"Знаю эту собачку! На нее напали псы, потому что она ласковая и идет на контакт с людьми! Я бросала в них бутылки, чтобы они ее оставили, прямо в глотку вцепились" — пишет один из пользователей, рассказав свою историю спасения животного.

Другие комментаторы надеются, что добрые люди найдут этому песику дом, так как он стал настоящей звездой среди туристов и альпинистов, сопровождая их по пикам и радуя своим присутствием.