"Собака-патриот": на Шымбулаке бездомный питомец поет гимн с туристами
Видео стало вирусным.
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В Сети набирает популярность видео, на котором бездомный пес на горнолыжном курорте Шымбулак завывает под гимн Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как туристы исполняют гимн, положив руку на сердце, а собака вместе с ними "поет", завывая в такт музыке. Улыбающиеся люди поддерживают песика.
"Эта собака на Шымбулаке особенная, она поет гимн вместе с людьми", — говорится в описании к видео.
Пользователи соцсетей активно обсуждают этого доброго и ласкового пса. Многие делятся своими историями о том, как они помогали животному, которое не боится людей и спокойно идет на контакт.
"Знаю эту собачку! На нее напали псы, потому что она ласковая и идет на контакт с людьми! Я бросала в них бутылки, чтобы они ее оставили, прямо в глотку вцепились" — пишет один из пользователей, рассказав свою историю спасения животного.
Другие комментаторы надеются, что добрые люди найдут этому песику дом, так как он стал настоящей звездой среди туристов и альпинистов, сопровождая их по пикам и радуя своим присутствием.
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