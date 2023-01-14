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скриншот с видео Сегодня, 14:58
152
Сегодня, 14:58
152
Фото: скриншот с видео

Собака не позволила особо крупной партии наркотиков попасть в Алматы

Служебно-розыскная собака на перроне железнодорожного вокзала станции Шу обнаружила партию марихуаны в особо крупном размере, 

30-летний житель Алматинской области, у которого в сумке найдено и изъято более 12 килограммов марихуаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал МВД РК.                               

"По данному факту сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследования по статье 296 часть 4 Уголовного Кодекса РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере)", — рассказал начальник департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Мужчина приехал в Шу, чтобы собрать дикорастущую коноплю в песках Шуского района и планировал перевезти груз в Алматы поездом. 

"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП Шуского района ДП Жамбылской области, проводится расследование", —  отметил Малыбаев.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#собака #наркотики #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:58
152
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