Собака Додди помогает раскрывать преступления в Астане

В Центре кинологической службы департамента полиции на транспорте "служат" 29 розыскных собак. Одна из них - семилетняя немецкая овчарка по кличке Додди, привезённая из Австрии. Стражи порядка рассказали, как четвероногий друг помогает раскрывать преступления, передаёт BaigeNews.kz.

Занимался с Додди инспектор-кинолог Куаныш Байпакбай. В 2016 году он прошёл квалифицированное обучение по поиску взрывчатых веществ в кинологическом центре в городе Бад Кройцен Австрии. Занятия вёл начальник Кинологического центра МВД Австрии Йозеф Шутценхофер.

По словам Куаныша, собак они обучали по методу кликера (не разговаривая, щёлканьем). Например, при обнаружении запрещённого вещества собака не будет лаять, а даст условный сигнал.

Кинологи транспортной полиции со своими четвероногими "напарниками" принимают участие в мероприятиях по охране общественной безопасности на железнодорожных вокзалах и в аэропортах республики.

Совместно с сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности отрабатываются багажные отделения, камеры хранения, залы ожидания с целью выявления, пресечения незаконного провоза, хранения наркотических средств. Проводятся профилактические работы в пассажирских поездах, прибывающих из соседних государств. Постоянной основе отрабатываются почтовые отправления, посылки, бандероли на вокзалах Астана 1 и Нурлы Жол, объектах АО "Казпочта", в столичном аэропорте.

"Собаки очень хорошо чувствуют страх, поэтому кинолог должен уметь побороть свой страх и внушать собаке уважение, заставлять её слушаться. Очень важна и физическая подготовка", - говорит Куаныш.

Сотрудниками кинологических подразделений департамента полиции на транспорте с начала 2024 года служебные собаки применялись в раскрытии преступлений по обнаружению взрывчатых веществ и охране общественного порядка 2 015 раза, по линии поиска наркотических средств 1 910 раз, на поиск взрывчатых веществ 205 раз.

С помощью служебно-розыскных собак выявлено 55 наркоправонарушений.