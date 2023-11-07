Со стратегическим планом развития КазНУ ознакомился Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев ознакомил Касым-Жомарта Токаева с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы.Он представил Главе государства стратегический план развития КазНУ, который в следующем году отметит свое 90-летие.

По словам Жансеита Туймебаева, на данный момент вуз реализует 400 научных проектов, общая стоимость которых составляет 8,1 миллиарда тенге.

Он также отметил, что 12 октября на базе КазНУ начал свою работу филиал китайского Северо-Западного политехнического университета. Соглашение об открытии данного филиала было подписано в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в мае текущего года.

Ректор заявил, что с 2024 по 2026 год будет реализован второй этап строительства городка КазНУ. Планируется построить восемь учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий. В ближайшее время начнётся возведение трех общежитий на 3180 мест.

В завершение встречи Глава государства дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.