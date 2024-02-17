Со склада горящей "барахолки" в Алматы эвакуировали газовые баллоны

Тушение пожара на алматинской "барахолке" осложняется наличием взрывоопасных предметов: газовых баллонов, аэрозольных газовых баллончиков, лакокрасочных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В 11:31 из горящего склада эвакуирован 1 газовый баллон объёмом 25 литров. На месте работает 104 человека личного состава и 29 единиц техники ДЧС", — говорится в сообщении.

Напомним, пожару на складе "барахолки" присвоен повышенный класс опасности. Сообщение о ЧП поступило 17 февраля в 11:40. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на ближайшее административное здание.