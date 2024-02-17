Со склада горящей "барахолки" в Алматы эвакуировали газовые баллоны
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
74Фото: МЧС РК
Тушение пожара на алматинской "барахолке" осложняется наличием взрывоопасных предметов: газовых баллонов, аэрозольных газовых баллончиков, лакокрасочных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В 11:31 из горящего склада эвакуирован 1 газовый баллон объёмом 25 литров. На месте работает 104 человека личного состава и 29 единиц техники ДЧС", — говорится в сообщении.
Напомним, пожару на складе "барахолки" присвоен повышенный класс опасности. Сообщение о ЧП поступило 17 февраля в 11:40. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на ближайшее административное здание.