Со счётом 8:0 проиграла Японии женская сборная Казахстана по хоккею

В своем втором матче чемпионата Азии по хоккею женская сборная Казахстана потерпела крупное поражение от Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой icehockey.kz.

Казахстанки всухую проиграли соперницам. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу японок.

Следующий матч подопечные Александра Тебенькова проведут завтра против команды Кореи, начало встречи в 13:00 по времени Астаны.