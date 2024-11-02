Со счётом 8:0 проиграла Японии женская сборная Казахстана по хоккею
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
82Фото: icehockey.kz
В своем втором матче чемпионата Азии по хоккею женская сборная Казахстана потерпела крупное поражение от Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой icehockey.kz.
Казахстанки всухую проиграли соперницам. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу японок.
Следующий матч подопечные Александра Тебенькова проведут завтра против команды Кореи, начало встречи в 13:00 по времени Астаны.
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