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Со счётом 8:0 проиграла Японии женская сборная Казахстана по хоккею

Сегодня, 15:54
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icehockey.kz Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: icehockey.kz

В своем втором матче чемпионата Азии по хоккею женская сборная Казахстана потерпела крупное поражение от Японии, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой icehockey.kz.

Казахстанки всухую проиграли соперницам. Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу японок.

Следующий матч подопечные Александра Тебенькова проведут завтра против команды Кореи, начало встречи в 13:00 по времени Астаны.

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