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Со счетом 2:1 футбольный клуб "Астана" победил румынский "Корвинул"

Сегодня, 02:33
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fcastana.kz Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33
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Фото: fcastana.kz

"Астана" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Конференции УЕФА на выезде обыграла обладателя Кубка Румынии "Корвинул" со счетом 2:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на fcastana.kz.

Футбольный матч прошел в городе Сибиу (Румыния).

Авторами голов стали Усман Камара и Джеффри Чинеду, записавший в этом матче гол + пас.

Ответный матч пройдет ведут 14 августа в Алматы. 

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