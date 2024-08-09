Со счетом 2:1 футбольный клуб "Астана" победил румынский "Корвинул"
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
106Фото: fcastana.kz
"Астана" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Конференции УЕФА на выезде обыграла обладателя Кубка Румынии "Корвинул" со счетом 2:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на fcastana.kz.
Футбольный матч прошел в городе Сибиу (Румыния).
Авторами голов стали Усман Камара и Джеффри Чинеду, записавший в этом матче гол + пас.
Ответный матч пройдет ведут 14 августа в Алматы.
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