Со дня смерти фигуриста Дениса Тена прошло шесть лет

Сегодня, 19 июля, исполнилось шесть лет с убийства Дениса Тена, легендарного казахстанского фигуриста, передаёт BaigeNews. На момент трагедии спортсмену было 25 лет.

Денис Тен родился 13 июня 1993 года в Алматы. Он является потомком известного корейского генерала Мин Гын Хо. Денис с детства рос разносторонним парнем. Помимо фигурного катания, он занимался теннисом, акробатикой, тхэквондо, карате, плаванием, танцами и живописью. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре. На его счету серебряная медаль на хоровой Олимпиаде в Пусане (Республика Корея).

Карьеру фигуриста он начал в 1999 году и выиграл чемпионат Казахстана в 2006 году в 12-летнем возрасте, соревнуясь со взрослыми спортсменами.

Он был первым фигуристом из Казахстана, завоевавшим бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, он серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, победитель чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана.

Фигурист погиб от рук воров 19 июля 2018 года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, получил удар ножом в бедренную артерию и скончался от потери крови. На месте трагедии спортсмену установили памятник.