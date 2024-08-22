  • 22 Августа, 17:23
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Снюс в туфле пытались пронести в СИЗО в Карагандинской области

Сегодня, 15:47
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: polisia.kz

Попытку пронести запрещённый предмет в следственный изолятор пресекли сотрудники УИС по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В обуви женщины, обратившейся с заявлением о предоставлении свидания со следственно-арестованным, обвиняемым в убийстве, нашли свёрток со снюсом.

За правонарушение женщина привлечена к ответственности по статье 481 КоАП РК.

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