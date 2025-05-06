Адвокат Талгат Есимов заявил о скандальном решении следственного суда Шымкента: из-под стражи освобождён подозреваемый в развращении второклассницы, передаёт BaigeNews.kz.

6 мая адвокат Талгат Есимов опубликовал в своём Telegram-канале резонансное сообщение, в котором сообщил, что следственный суд города Шымкент освободил из-под стражи мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ученицы 2 класса.

По словам Есимова, инцидент произошёл 24 апреля 2025 года в подъезде жилого дома. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый, находившийся в колонии-поселении №56, последовал за девочкой, вошёл в подъезд и между этажами совершил противоправные действия.

"Обманным путем, заговорив с ней, поднял юбку и снял нижнее бельё. Затем совершил развратные действия", — написал правозащитник.

Ребёнок поднял крик, и злоумышленник скрылся.

Адвокат опубликовал также биографию подозреваемого, указывая, что тот — рецидивист с несколькими судимостями за грабеж, разбой и кражи. С 2023 года он отбывал наказание в учреждении ДУИС, однако оказался на свободе.

"Как такого человека вообще выпускают? Где контроль со стороны ДУИС? Почему следственный суд принял такое решение?" — задаётся вопросом адвокат.

Есимов потребовал срочной реакции от руководства учреждения и правоохранительных органов, а также выразил готовность предоставить дополнительные материалы по делу.

5 мая постановление следственного суда отменили:

"Апелляционная коллегия суда Шымкента отменила постановление следственного суда и вынесла новое постановление об аресте подозреваемого в развращении малолетней девочки второго класса".

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