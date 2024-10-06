Снятый на видео пожар в Баянауле напугал пользователей соцсетей
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В Instagram-пабликах появилось видео пожара в горной местности. Автор видео сообщает, что кадры сняты в селе Жумата Шанина Баянаульского района Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах издалека видно марево и дым.
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Информацию о пожаре подтвердил директор Баянаульского национального природного парка Аждар Жусупов.
"Огонь пришёл со стороны степи Карагандинской области, ещё работаем", — сообщил Аждар Жусупов.
Площадь пожара пока точно неизвестна.
Как отметили в акимате Баянаульского района, пожар из Карагандинской области из-за ветра достиг Куркелинского сельского округа.
"Районная пожарная техника и все силы были направлены на указанное место. Аким района незамедлительно добрался до места, где произошел пожар, и были приняты срочные решения. Сотрудники и техника пожарной службы и национального парка проводят работы по ликвидации пожара. Жители данного хозяйства на территории которого произошел пожар, эвакуированы в безопасное место. В настоящее время из города Павлодар прибыло дополнительно 3 единицы пожарной техники", — говорится в сообщении акимата.
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