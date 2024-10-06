Снятый на видео пожар в Баянауле напугал пользователей соцсетей

В Instagram-пабликах появилось видео пожара в горной местности. Автор видео сообщает, что кадры сняты в селе Жумата Шанина Баянаульского района Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах издалека видно марево и дым.

Информацию о пожаре подтвердил директор Баянаульского национального природного парка Аждар Жусупов.

Площадь пожара пока точно неизвестна.

Как отметили в акимате Баянаульского района, пожар из Карагандинской области из-за ветра достиг Куркелинского сельского округа.

"Районная пожарная техника и все силы были направлены на указанное место. Аким района незамедлительно добрался до места, где произошел пожар, и были приняты срочные решения. Сотрудники и техника пожарной службы и национального парка проводят работы по ликвидации пожара. Жители данного хозяйства на территории которого произошел пожар, эвакуированы в безопасное место. В настоящее время из города Павлодар прибыло дополнительно 3 единицы пожарной техники", — говорится в сообщении акимата.