Снята угроза подтопления в селе Троицкое
За сутки в Зерендинском районе откачано более 500 кубов воды.
Сегодня, 00:25
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Сегодня, 00:25Сегодня, 00:25
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В Акмолинской области сотрудники ДЧС помогли жителям села Троицкое избежать подтопления дворов и домов, передаёт BaigeNews.kz.
Угроза возникла из-за активного снеготаяния и прихода талых вод.
"Благодаря оперативным действиям государственной системы гражданской защиты удалось не допустить подтопления домов. Завезено и уложено порядка 200 кубов инертных материалов", - сообщили в ДЧС.
За сутки в Зерендинском районе откачано более 500 кубов воды, очищено более двух километров арыков.
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