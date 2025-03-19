  • 19 Марта, 01:21
  • BAIGENEWS

Снята угроза подтопления в селе Троицкое

За сутки в Зерендинском районе откачано более 500 кубов воды.

Сегодня, 00:25
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
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Фото: кадр видео

В Акмолинской области сотрудники ДЧС помогли жителям села Троицкое избежать подтопления дворов и домов, передаёт BaigeNews.kz.

Угроза возникла из-за активного снеготаяния и прихода талых вод.

"Благодаря оперативным действиям государственной системы гражданской защиты удалось не допустить подтопления домов. Завезено и уложено порядка 200 кубов инертных материалов", - сообщили в ДЧС.

За сутки в Зерендинском районе откачано более 500 кубов воды, очищено более двух километров арыков.

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