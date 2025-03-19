В Акмолинской области сотрудники ДЧС помогли жителям села Троицкое избежать подтопления дворов и домов, передаёт BaigeNews.kz.

Угроза возникла из-за активного снеготаяния и прихода талых вод.

"Благодаря оперативным действиям государственной системы гражданской защиты удалось не допустить подтопления домов. Завезено и уложено порядка 200 кубов инертных материалов", - сообщили в ДЧС.

За сутки в Зерендинском районе откачано более 500 кубов воды, очищено более двух километров арыков.