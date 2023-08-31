Снять или купить: что советуют риелторы в сезон осеннего обострения на рынке жилья

Вот и заканчивается лето. Уже который год с каждым наступлением осени рынок недвижимости переживает "особую панику". В крупных мегаполисах массово скупают "вторичку", а рынок аренды все больше набивает себе цену. Чего ждать от предстоящей осени, читайте в материале BaigeNews.kz.

Когда закрыли хитовые ипотечные программы "7-20-25" и "Баспана хит", и пенсионный переполох успел утихнуть, рынок жилья словно погрузился в глубокий сон. В режиме стагнации оказалась и строительная отрасль из-за сокращения спроса. Но несмотря на это, в последние недели летнего сезона количество купли-продаж в сфере недвижимости набирает обороты. Арендный сегмент рынка тоже не дремлет.

Бархатный сезон

По словам со-директора агентства недвижимости "Baspana Group" Жулдыз Алиевой, повышенный спрос на жилье носит сезонный характер.

"Такие изменения мы наблюдаем каждый год. С началом нового учебного года в крупные города начинают съезжаться студенты со всех концов страны. Соответственно растёт спрос на аренду, так как не все вузы имеют свои общежития. Все арендодатели это знают, более того, некоторые этот период специально выжидают, чтобы "сорвать куш", - поделилась Жулдыз Алиева.

Как говорит специалист, по сравнению с предыдущими годами, в Астане "арендный ажиотаж" проходит безболезненно и менее ощутимо.

"В 2021 году все вузы после затяжной пандемии и онлайн обучения перешли в оффлайн режим. Резкий поток студентов побудил некий арендный коллапс. И многие арендодатели решили на этом подзаработать и подняли арендную стоимость в два, а то и в три раза. К примеру, если аренда за однокомнатную квартиру стоила 130 тысяч тенге, то во время ажиотажа цену подняли до 300 тысяч тенге. Но через два-три месяца всё вернулось на круги своя, и студенты съехали с дорогих квартир на более приемлемые по цене. В прошлом году мобилизация в соседней стране совпала с новым учебным сезоном, и рынок аренды опять перетерпел хаос. Некоторые предприимчивые арендодатели загнули цену до одного миллиона, оставив своих постоянных арендаторов за дверью", - вспоминает Алиева.

По её словам, в этом году в арендном сегменте рынка жилья всё довольно спокойно. В Астане резкого скачка цен не наблюдается. Однокомнатную квартиру можно найти за 150 тысяч тенге в месяц.

"Август-сентябрь – это бархатный сезон для арендодателей. Благодаря обильному потоку студентов, рост варьируется от 20 процентов до 50, в некоторых случаях, доходит до 100 процентов. Бесконтрольного прироста можно было бы избежать, если бы рынок жилья был под чётким государственным контролем, как в некоторых развитых странах", - считает Жулдыз Алиевна.

Например, в США рынок жилья контролирует специальный департамент по недвижимости, и любая сделка проходит под наздором брокера, которому сертификат выдаёт этот самый департамент. В Турции также все операции на рынке жилья проходят с участием специалиста по недвижимости, цену за аренду позволяется поднимать только раз в полгода. Жулдыз Алиева уверена, если и у нас в стране появится такой надзорный орган, сезонного арендного ажиотажа можно будет избежать.

Студент обходится семье дороже, если живёт в арендованной квартире

Как поделилась вице-президент Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана (САРК) Лариса Степаненко, конец лета и начало осени для некоторых арендодателей, как период для сбора урожая. Но не все квартиры могут принести огромные плоды.

"Мы приучили рынок к сценарию, что с началом нового учебного года в августе цена за аренду всегда поднимается. Но это касается не всех типов квартир. Студенты, как правило, снимают только "однушки" или "двушки". Поэтому трёх- и более комнатные квартиры вряд ли будут сдаваться на ура. В связи с этим по Алматы как такового аврала мы не наблюдаем сейчас. Даже есть те, что за отсутствием спроса, чтобы как-то поддержать свой бизнес, вынуждены скинуть цену. Поэтому я не могу констатировать, что сейчас аврально повышаются цены на аренду в Алматы", - поделилась Лариса Степаненко.

В прошлом году с большим потоком россиян некоторые недобросовестные хозяева квартир в целях наживы выгоняли студентов на улицы. За дверью остались даже постоянные арендаторы с детьми. Чтобы не наступить на те же грабли дважды, многие родители решили до нового учебного года не снять, а купить жильё своим детям. Таким образом купля-продажа во вторичном рынке жилья вроде бы оживилась.

"Мы всегда людям, которые к нам обращаются, предлагаем, если есть возможность, то лучше не снять, а купить квартиру студенту. Потому что для семейного бюджета студент обходится гораздо дороже, если живёт в арендном жилье. У нас были случаи, когда две семьи складывались и купили своим детям общую квартиру, благодаря чему дети свою студенческую жизнь проживали спокойно. А после окончания учебы они в любой момент могут продать жильё или дальше сдавать и превратить в пассивный доход. То есть родители, которые умеют считать свои деньги, лучше купят квартиру. Но опять, на этой ноте не нужно сеять панику на рынке", - считает вице-президент САРК.

Россиян заселять отказываются

Как специалист в сфере недвижимости Лариса Владимировна также подчеркнула важность правильной трансляции информации в СМИ и социальных сетях. По её мнению, если сегодня некоторые недобросовестные арендодатели в погоне за "длинным рублем" выгнали студентов, и эта новость просочилась в соцсети, то уже завтра каждый третий арендодатель может поступить также. Поэтому, считает профи, журналистам не стоить муссировать такую информацию.

"Прошлый год был горьким опытом не только для арендаторов, но и для арендодателей. Те, кто погнались за длинным рублём и выпроводили своих постоянных жильцов, получили хороший урок. Казахстан для многих россиян был транзитной точкой. Не все могли оформить ВНЖ, РВП и через два-три месяца были вынуждены покинуть страну согласно закону. И когда нерезиденты начали массово уезжать, предприимчивые арендодатели лишились постоянных арендаторов, и их квартиры пустовали месяцами. Цена за аренду упала, а обиженные арендаторы уже не хотели возвращаться в свои прежние квартиры. После этого, обзванивая арендодателей, если предлагаем заселить россиян, они отказываются", - рассказывает Лариса Степаненко.

По прогнозу специалистов, в четвертом квартале этого года рынок жилья также будет пребывать в режиме стагнации. Отсутствие лояльных и привлекательных ипотечных программ очень остро сказывается на сфере недвижимости. Не все казахстанцы могут себе позволить купить квартиру за наличный расчёт. Возможно увеличение числа сделок в сентябре и октябре, но совсем не большое. Эти сделки будут проходить только в том случае, когда продавцы будут готовы к торгу.