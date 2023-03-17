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Снять агитплакаты и сдать их на переработку намерен член партии "Байтақ" Аслан Кульмагамбетов
Аслана Кульмагамбетова мы встретили на улице за снятием собственных агитплакатов. Мужчина баллотируется в маслихат от избирательного округа № 2, что в старой части города — это микрорайоны, торговые центры "Орбита" и "Евразия".
"Общественные места здесь почти полностью увешаны листовками, они портят вид и возмущают население своим избытком. Поэтому я решил снять свои, а по итогам выборов намерен помочь своим однопартийцам, собрать наши агитплакаты и сдать их на переработку", — говорит мужчина.
Как оказалось, Аслан Кульмагамбетов из партии "зелёных" больше 16 лет работает в коммунальной сфере, эколог по профессии, пять лет трудился инженером-экологом, затем стал руководителем одной из коммунальных структур города, имеет большой опыт в системе управления отходов. Проблемы Астаны 44-летний Аслан Кульмагамбетов знает не понаслышке, сам является уроженцем Целинограда и к столице относится с особым трепетом.
"Избирательный округ №2 — это старая часть города, где я прожил долгие годы. Сам являюсь активистом, состою в инициативной группе местных жителей. Знаете, для меня не имело значения оплачиваемая это инициатива или нет, главное приносить жителям пользу, решать насущные проблемы. Мне очень нравится общественная работа. Соседи меня хорошо знают, ежегодно я участвую в субботниках, наша организация высаживает большое количество деревьев. В прошлом году высадили более 300 деревьев. Мы не кричим громко о своей предвыборной кампании, не бросаемся лозунгами, да и бумагу для агитации практически стараемся не использовать по экологическим соображениям.
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Меня часто спрашивают, почему я баллотируюсь. В столице накопилось немало проблем, которые остаются нерешенными и копятся из года в год. Мой округ хоть и обжитый, но здесь много ветхих домов, многие из которых старше меня самого и давно стоят в очереди на модернизацию, только эта очередь никак не двигается. Здесь и сопутствующие проблемы с инженерными сетями. Например, по улице Тәуелсіздік 12/1 дом в прошлом году начали ремонтировать, денег не хватило, и они сделали только канализацию, а старый фасад дома остался прежним: стены сыплются, окна старые, жители возмущаются", — делится наш собеседник.
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Есть у строительства и обратная сторона — недобросовестные застройщики, которых мало заботит качество домов, особенно построенных в рамках госпрограмм, то есть социальное жилье. Этот вопрос также находится на повестке и предвыборной программы Аслана Кульмагамбетова. Кроме этого, недобросовестные застройщики становятся причиной роста стихийных мусорных свалок.
"Я негативно отношусь к с совещаниям, которые длятся часами и ни к чему не приводят. Я участвовал в ликвидации несанкционированных свалок. 10 лет назад в Астане образовывалось порядка 100-150 свалок. Сегодня это от 500 до 700 свалок. Из года в год их число растет, и основное их содержание — это строительные отходы. То есть те строительные компании, которые активно застраивают наш город, часть из них не вывозят свой мусор на полигон, а сбрасывает у лесопосадки, канала Нура-Есиль, возле реки, нарушая Экологический кодекс, нанося ущерб окружающей среде и местному бюджет, который тратится на уборку тех самых стихийных свалок", — говорит эколог.
В ходе беседы, представитель партии "зелёных" Аслан Кульмагамбетов поднял ещё одну очень важную проблему, о которой мало кто из астанчан задумывался.
"Это острая нехватка питьевой воды, возможно сейчас жители не так остро ее замечают, но в последующем это будет колоссальной проблемой. И этот вопрос нужно было решать еще вчера. В Астане отсутствует такое понятие как техническая вода. Все малые и крупные предприятия используют для своих нужд только питьевую воду, и на автомойках, и на полив насаждений. В столице лишь две автомойки внедрили оборотную систему с 15%-ным использованием питьевой воды. Я выступаю за то, чтобы все предприятия внедрили такую систему, чтобы рационально использовать питьевую воду", — рассказал Аслан Кульмагамбетов.
Беречь воду и накапливать ее наш собеседник предлагает также с помощью строительства пяти резервных водохранилищ рядом с Вячеславским водохранилищем.
"Пять резервных водохранилищ будут ежегодно пополняться талыми водами и тем самым наполнять основное водохранилище – Вячеславское. Именно оно снабжает водой город. В определенное время уровень воды в нем падает, особенно летом. Вода используется для полива коммунальными службами, самими жителями. И когда уровень воды падает - водохранилище заболачивается, что усложняет в последующем переработку и очищение воды. Мое предложение могло бы решить данную проблему", — заявил Аслан Кульмагамбетов.
Кандидат упомянул и о чистоте воздуха в столице. Как известно, большая часть загрязнения в городе приходится на выхлопные газы.
"Став депутатом я намерен инициировать вопрос о внедрении специальной государственной программы льготного автокредитования по нулевой ставке при приобретении именно электромобилей. Я считаю, что народ бы поддержал такую инициативу и такую госпрограмму. Да, это нелегкая процедура, но этим и должны заниматься депутаты: обивать пороги, делать депутатские запросы и участвовать в рабочих группах, инициировать такие программы, внедрять и контролировать", — считает Аслан Кульмагамбетов.
Из года в год растут тарифы на коммунальные платежи. Особенно зимой астанчане массово жалуются на огромные счета и непомерные расходы на отопление.
"Нам необходимо упразднить энергопередающие компании. ТЭЦ у нас вырабатывает электроэнергию, "Астана РЭК" обслуживает сети, по которым передается эта электроэнергия до потребителя. Энергопередающие компании – это компании, которые ничего не делают. То есть они не вырабатывают электроэнергию и не ремонтируют электросети. Это фирмы-прокладки, об этом знают и жители, и государство. Все об этом говорят, но эти фирмы продолжают существовать. При этом их деятельность влечет удорожание стоимости нашего тарифа на электроэнергию до 50 процентов. Ликвидация посредников позволила бы направить сэкономленные средства на реконструкцию наших ТЭЦ, которые находятся в удручающем состоянии", — считает Аслан Кульмагамбетов.
И это лишь часть вопросов, которые намерен поднять в качестве депутата Аслан Кульмагамбетов. Это и создание доступных по цене и качеству мест для активного отдыха, стимулирование бизнеса со стороны государства на создание новых социальных объектов, и внедрение системы детских дворовых клубов, которая будет финансироваться за счёт государственного бюджета. Кружки будут способствовать гармоничному развитию личности, социализации и раскрытию внутреннего потенциала детей.
Немаловажным на всех этапах реализации предвыборной программы Аслан Кульмагамбетов считает именно общественный контроль.
"Обратная связь должна быть обязательна. Как житель я скажу, что, депутатов прежних созывов в целом я видел, но на момент избирательной кампании. В последующем мы о них забывали, и они о нас тоже. Одно из наших предложений – внедрение системы общественного контроля. 19 марта жители выберут каждый своего депутата, а депутат – это прежде всего то связующее звено между народом и государственными органами. Депутат — это прямой представитель народа. Жители должны контролировать исполнение тех или иных государственных актов, мероприятий, таких как строительство дорог, социальных, общественных объектов, качество и сроки исполнения. А депутаты должны отчитываться перед своими избирателями: что сделано за определенный период, что не сделано, почему не сделано и какая помощь необходима именно от жителей", — заключил наш собеседник.
Заказчик — А.М.Кульмагамбетов
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты маслихата по Кульмагамбетову А., по избирательному округу № 2 г. Астаны и избирательной комиссией города Астаны за счёт средств республиканского бюджета.
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