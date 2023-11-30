Снова решил похайповать – Башимов о провокационных высказываниях депутата госдумы Федорова
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Лживыми и провокационными назвал высказываниями в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz.
"В очередной раз мы видим недружественные высказывания в адрес Казахстана со стороны некоторых депутатов государственной Думы. Депутат Федоров, уже известный своими лживыми, провокационными высказываниями в адрес нашего суверенитета и территориальной целостности, снова решил неаргументированно похайповать", - сказал депутат.
Во-первых, по его словам он прокомментировал приговор участникам так называемого “Народного совета Петропавловска”, которых вполне заслуженно осудили за сепаратизм.
"Во-вторых, назвал Казахстан "территорией не вполне законного характера". Аргументирует он это тем, что наша страна обрела независимость без соблюдения всех необходимых процедур. Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь. Словоблудие Фёдорова противоречит истории. Он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР", - добавил Башимов.
Мажилисмен считает неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти. Они, по его словам, вредят прежде всего позиции России нашего ключевого и стратегического партнёра.
"Со дня провозглашения Декларации о суверенитете Казахстан построил сильное и независимое государство, которое следует Уставу ООН и является членом ключевых международных организаций. Наше государство полностью делимитировало свои границы со всеми соседями. У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым, мы обрели независимость и получили международное признание", - подытожил он.
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