Снова на старте или как отечественный автопром застыл на стадии пуска и наладки

Как сейчас обстоят дела с отечественным автопромом?

В стране открывают заводы, производят запчасти, делают сборку автомобилей, но, а "воз и ныне там". Складывается впечатление, что мы как будто застряли на этом стартовом уровне пуско-наладочных работ и всё никак не можем перейти на следующий… Нет, формально, автомобили в стране, конечно, производятся. Привезли в разобранном виде, а потом нашей территории, собрали в готовое изделие и выкатили с завода готовый автомобиль. Вот, этот процесс у нас обычно и принято называть казахстанским автомобилестроением. Даже в свежем отчёте перед Парламентом, министр Шарлапаев публично озвучил график, цитата: "поэтапного перехода на более сложный уровень сборки транспортных средств", где увеличение доли мелкоузоловой сборки в этом году, например, обещают довести до целых 20%. То есть, каждая пятая деталь должна быть нашей. Всё это снова - ещё только в министерских планах… Подробнее - в новом выпуске программы "Асык".