Сноса незаконного ЖК не могут добиться власти Актау: застройщик продаёт в нём квартиры

Пока актауские чиновники пытались черед суд заставить застройщика снести незаконно построенный дом, он успел продать квартиры в нём. На этот ЖК с самого начала строительства жаловались местные жители, но борьбу со стройкомпанией они проиграли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 12-м микрорайоне города Актау недавно построили новый жилой комплекс "Amir". Его видно сразу – новострой выделяется среди советских "панелек". Правда, будет ли он стоять и дальше – под большим вопросом. Суд постановил снести это здание, несмотря на то, что в часть квартир уже заселились жильцы.

Конфликт вокруг этой новостройки продолжается уже больше года. Первыми тревогу забили жители соседнего дома №11, которые заявили, что новый жилой комплекс возводят слишком близко к ним. Действительно, окна обоих домов смотрят в упор друг на друга, и расстояние между ними позволяет жильцам детально рассматривать, чем занимаются соседи в своих квартирах. Кроме того, новый ЖК выше, чем соседняя "панелька", и тем самым заслоняет солнечный свет, пожаловались местные старожилы.

"Расстояние между домами ровно 14 метров – это нарушение. Ладно это, но они перекрыли нам естественное освещение и вентиляцию. Особенно в пасмурные дни мы вынуждены включать электрический свет в квартире днём, потому что темно на той стороне. Когда облицовку этого ЖК делали, я подошёл к строителям и попросил: можно светлым кирпичом отделать хотя бы ту сторону дома, которая к нам обращена? Мне ответили: нет, у нас уже с акиматом вопрос решён", – рассказал житель дома №11 Юрий Ружский.

Мужчина неоднократно обращался в областной и городской акиматы, а также в другие ответственные инстанции, однако актаусца чиновники не поддержали.

На сегодняшний день жилой комплекс "Amir" уже построен, но, судя по информации на сайте компании-застройщика, объект ещё не сдан в эксплуатацию. Однако на некоторых окнах висят занавески, что говорит о том, что эти квартиры начали обживать новосёлы. Мы обратились с запросом в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК). Там нам сообщили, что новый дом подлежит сносу, так как построен незаконно. Выяснилось, что земля под новостройкой была предназначена для возведения коммерческого объекта, а не жилой многоэтажки.

"Изначально застройщиком не были соблюдены основные требования к процессу строительства, то есть отсутствовало разрешение. Изначально они получили разрешение на коммерческое здание, офис, но практически построили жилой дом. Согласно этим нарушениям, управлением (ГАСК - прим. ред.) проведена внеплановая проверка, по итогам которой все нарушения были доказаны, были приняты меры административного взыскания. Было дано предписание об устранении нарушения, то есть привести всю документацию в порядок. Однако застройщиком эти предписания были игнорированы", – сообщил руководитель управления ГАСК области Даурен Отепкали.

Остановить строительство данного ЖК чиновники требовали ещё в октябре 2023 года. Однако застройщик игнорировал обращения местных властей и продолжал строить. А в ноябре ГАСК обратился в суд с иском на руководителя ТОО "ARSQ Group" Арыстанбека Тилевмухамбетова.

"14 ноября 2023 года специализированным административным судом города Актау ответчик А.Я. Тилевмухамбетов (застройщик – прим. ред.) был признан виновным по пункту 1 статьи 463 КоАП РК и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 86 250 тенге. На судебном заседании представитель истца поддержал иск, утверждая, что ответчик не уведомил орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль, о строительных и монтажных работах, а также не предоставил необходимые разрешения, что может привести к общественной опасности в будущем. В связи с этим истец просил суд обязать ответчика снести незаконно построенное здание на участке №11/1 в 12 микрорайоне города Актау за его счёт", – озвучили в суде.

Что касается сноса дома, то судебный процесс по этому поводу продлился аж до августа 2024 года, но уже в гражданском порядке. Суд первой инстанции вынес решение о том, что жилой комплекс должен быть снесён. Экспертиза показала, что дом не соответствует требованиям безопасности.

"Эксперт У. Куралов, проводивший обследование объекта, сообщил, что в строительстве имеются недостатки: прочность бетона и арматуры нижней части объекта недостаточна и требует дополнительного усиления, а проектная документация имеет отклонения. Суд, рассмотрев дело в отсутствие третьего лица, отдела архитектуры и градостроительства города Актау и прокурора, пришёл к выводу, что незаконно построенный объект должен быть снесён за счёт ответчика", – говорится в материалах суда.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, глава стройкомпании Тилевмухамбетов подал апелляционную жалобу. Все претензии в суде он отрицал, утверждая, что документы оформлены правильно и вовремя, а выводы экспертизы подтверждают лишь частичные недостатки объекта. Бизнесмен заявил, что недостаточную прочность бетона и арматуры в нижней части строения можно устранить.

В августе 2024 года жалобу предпринимателя рассмотрели в областном суде, но судебная коллегия также пришла к выводу, что ЖК нужно снести.

"Ответчик нарушил указанные требования, начав строительно-монтажные работы без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации и технического надзора, что подтверждено материалами дела и решениями органов административного контроля. Решение суда о признании незаконной постройки и обязательстве снести её за счёт ответчика соответствует закону и не подлежит отмене", – постановила апелляционная коллегия.

С момента вынесения этого решения прошло три месяца, но незаконно построенный дом стоит на месте. Более того, на странице в Instagram строительная компания объявила скидки и рассрочку на покупку квартир в ЖК "Amir", обещая потенциальным клиентам безопасность и качество.

В ГАСК Мангистауской области ответили, что они своё дело сделали – выиграли суд. А исполнением решения суда по сносу дома должны заниматься частные судебные исполнители, сообщил глава управления Даурен Отепкали.

Фото: Динара Бекболаева