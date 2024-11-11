Снос ветхого жилья начался в Кокшетау

В Кокшетау начата реализация программы реновации жилищного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Первым участком, где начался снос старого и аварийного жилья, стал квадрат улиц Уалиханова – Гоголя, Саина – Быковского, здесь компактно сосредоточено больше всего ветхих домов.

"Реновация позволит создать новые социальные объекты, благоустроенные территории, зеленые дворы, новую городскую среду, то есть будет иметь мультипликативный эффект, преображая архитектурный "облик" областного центра. За счет строительства нового жилья, социальных объектов и инженерных сетей к ним, улучшится и качество жизни населения в целом", – заявил аким области Марат Ахметжанов.

На данном участке планируется снос 75 ветхих домов, что позволит строить новые жилые комплексы и улучшить жилищные условия горожан. На первичном этапе будет построено два жилых дома на 234 квартиры. Завершение работ запланировано на осень следующего года. В этих домах также будут приобретаться квартиры для социально уязвимых слоев населения.

В целом по городу запланирована реновация 11 локальных зон, где компактно расположено ветхое жилье. Всего под снос пойдет порядка 800 частных и многоквартирных домов.