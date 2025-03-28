С января 2025 года в Алматы проводилась масштабная кампания по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов на землях государственного фонда. По данным акимата города, выявлено около 500 таких объектов, и владельцам более 200 из них уже вручены уведомления о необходимости добровольного демонтажа. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, что будет на освободившихся землях госфонда, как эта мера повлияет на МСБ, и вырастет ли количество безработных в мегаполисе.

Власти Алматы уже несколько лет борются с незаконными нестационарными торговыми объектами (НТО). По официальным данным, в этом году выявили около 500 незаконных объектов, из которых 200 уже получили уведомления о демонтаже. Власти планируют завершить снос в течение года.

Как будут использоваться освобожденные земли?

Что касается использования освобожденных земель, конкретные планы пока не озвучены, но возможно там появятся: новые тротуары, парки, скверы, легальные торговые зоны и муниципальные объекты.

Важно отметить, что акимат Алматы уже утвердил 142 места для размещения 157 НТО. Это значит, что владельцы снесённых объектов могут получить разрешение на работу в новых, легализованных локациях. Предприниматели, желающие продолжать деятельность на законных основаниях, могут обратиться в отдел торговли Управления предпринимательства и инвестиций Алматы для получения разрешений и выбора подходящих локаций.

Снос незаконных НТО, безусловно, влияет на малый бизнес, особенно на тех предпринимателей, чьи объекты подлежат демонтажу. В 2024 году к административной ответственности были привлечены более 1,9 тыс. торговцев, что свидетельствует о масштабности проблемы. Однако власти города подчеркивают необходимость приведения предпринимательской деятельности в соответствие с законодательством и предлагают легальные пути продолжения работы. Предприниматели могут легализовать свою деятельность, подав соответствующие документы и получив разрешения на работу в установленных местах.

"С 4 февраля 2025 года Управление предпринимательства и инвестиций совместно с участниками Рабочей группы приступило к ликвидации уличной торговли. Демонтаж проводится в рамках инициированной акиматом города Алматы кампании по ликвидации самовольно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). На сегодня в Алматы демонтировано 306 незаконно размещенных НТО, расположенных на землях государственного фонда. Работы по демонтажу оставшихся 139 НТО будут завершены до 31 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети данных объектов", - рассказали в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Также в городе зафиксированы 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках. Рабочей группой инициированы направления исков в суд для организации дальнейшего принудительного демонтажа.

Дополнительно, в рамках данной работы демонтировано 222 развлекательных аппарата (силомеры).

"Для законной установки НТО в АО СПК "Алматы" определены 48 земельных участков. С начала года проведено 19 аукционов. Торги по оставшимся лотам планируются провести 5 марта текущего года. Дополнительно передаются 70 мест для размещения 84 НТО, которые будут реализованы через торги и соответствовать утвержденному дизайн-коду города. В настоящее время АО "СПК "Алматы" разрабатывает отдельный порядок участия для лиц, относящихся к категории СУСН (пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями и другие). Данные лица смогут участвовать в торгах на специальных условиях. Приоритет будет предоставляться ранее ликвидированным владе9льцам НТО, проживающим в своих микрорайонах, также будет учитываться специализация киосков исходя из потребностей местных жителей (овощные, хозяйственные товары, фермерские продукты и другие)", - добавили в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Вырастет ли безработица в городе?

Власти города считают, что при соблюдении установленных правил и получении необходимых разрешений предприниматели могут продолжить свою деятельность, что должно минимизировать риск увеличения безработицы в этом секторе.

Однако общественники выражают обеспокоенность тем, что люди, занятые в этих точках, могут оказаться на улице без работы. Особенно это касается тех, кто не может позволить себе арендовать место в торговых центрах или крупных рынках.

Предприниматель, общественный деятель и политолог Аладин Мустафаев считает, что, несмотря на благие намерения властей, этот процесс неизбежно ударит по предпринимателям, особенно по тем, кто не успел легализовать бизнес.

"Последствия для бизнеса будут выражены в снижении доходов – ведь предприниматели, чьи точки были закрыты, теряют клиентов и вынуждены искать новые места; вырастет конкуренция за легальные участки и конечно, для официального оформления бизнеса потребуется регистрация, аренда земли, налоги и другие расходы", - говорит Аладин Мустафаев.

Он также считает, что снос НТО временно приведет к потере рабочих мест, но ситуация не так критична - если бизнес будет адаптироваться, а государство со своей стороны создаст определенные условия, резкого роста безработицы не будет.

"Снос незаконных объектов сам по себе не создает безработицу, но он ударит по тем, кто работал без разрешений, поскольку такие люди не защищены трудовым законодательством. Проблема в том, что если снос происходит быстро, а альтернатива не предлагается, то значительное число людей может остаться без источников дохода. У нас МСБ играет ключевую роль в занятости населения, поэтому резкие меры могут негативно сказаться на социальной стабильности, особенно среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей. В данном случае часть предпринимателей перенесет бизнес в легальные точки, другая часть сможет трудоустроиться в других местах, например, в сетевых магазинах, рынках и кафе. Власти города обещают создать новые рабочие места в благоустроенных районах, это очень важно для развития малого бизнеса в городе", - отмечает предприниматель.

Как государству предотвратить негативные последствия?

Чтобы снос незаконных НТО не привел к массовому росту безработицы и разрушению малого бизнеса, по мнению Аладина Мустафаева, государству нужно продумать комплексную стратегию поддержки предпринимателей.

"Во-первых, можно предложить владельцам легализацию бизнеса с предоставлением отсрочки и снижением штрафов и дать им лицензии и возможность работать в течение года в легализованных местах. Во-вторых, необходимо создавать альтернативные торговые зоны: разработать госпрограмму субсидирования аренды для малого бизнеса, открывать муниципальные рынки и павильоны с доступными ценами на аренду. У нас ведь аренда во многих крупных торговых центрах неподъемная для малого бизнеса. Поэтому, например, можно создать специальный фонд поддержки малого бизнеса, который компенсирует часть расходов на регистрацию и аренду новых мест, или ввести льготные кредиты для тех, чей бизнес попал под снос", - отмечает предприниматель.

По его мнению, также важно, чтобы государство в этом процессе обеспечило прозрачность – выделение мест для легальных НТО проходило честно, без коррупционных схем. Для этого можно создать общественные комиссии, которые будут контролировать процесс предоставления новых торговых мест.

С одной стороны, снос незаконных построек в Алматы - неизбежный процесс, направленный на упорядочение торговли и благоустройство города. С другой - малому бизнесу нужно перестраиваться: переходить в легальную сферу, искать новые места и готовиться к дополнительным расходам. Власти предлагают варианты, но не все предприниматели могут ими воспользоваться, что создает определенные риски. Поэтому государству необходимо предлагать альтернативные решения вместо простого демонтажа объектов. Если этого не сделать, часть предпринимателей уйдет в тень, а это ухудшит ситуацию с налогами и социальным обеспечением.