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Снос двух объектов производят в Алматы

Демонтаж начался собственниками добровольно, с участием судебных исполнителей.

Сегодня, 18:06
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стоп-кадр из видео Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: стоп-кадр из видео

В Алматы по решению суда под снос попали два 3-этажных жилых дома, расположенных на участке в мкр Нур-Алатау, ул. К. Тауасарұлы, 71/21, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение. 

Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля, которое выявило отсутствие полного пакета разрешительных документов. Собственники привлекались к административной ответственности. 

После проверки иск был подан в Бостандыкский районный суд, который 29 сентября 2023 года постановил снести дома. Постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения. 

Демонтаж начался собственниками добровольно, с участием судебных исполнителей. 

Отметим, что с целью усиления контроля за строительством по поручению акима Ерболата Досаева с начала прошлого года в Алматы полностью или частично были снесены 62 объекта.

Напомнили, ЖК Французский дом сносят в Алматы.

 

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