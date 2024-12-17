Снос двух объектов производят в Алматы
Демонтаж начался собственниками добровольно, с участием судебных исполнителей.
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В Алматы по решению суда под снос попали два 3-этажных жилых дома, расположенных на участке в мкр Нур-Алатау, ул. К. Тауасарұлы, 71/21, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение.
Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля, которое выявило отсутствие полного пакета разрешительных документов. Собственники привлекались к административной ответственности.
После проверки иск был подан в Бостандыкский районный суд, который 29 сентября 2023 года постановил снести дома. Постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения.
Демонтаж начался собственниками добровольно, с участием судебных исполнителей.
Отметим, что с целью усиления контроля за строительством по поручению акима Ерболата Досаева с начала прошлого года в Алматы полностью или частично были снесены 62 объекта.
Напомнили, ЖК Французский дом сносят в Алматы.
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