В Алматы по решению суда под снос попали два 3-этажных жилых дома, расположенных на участке в мкр Нур-Алатау, ул. К. Тауасарұлы, 71/21, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение.

Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля, которое выявило отсутствие полного пакета разрешительных документов. Собственники привлекались к административной ответственности.

После проверки иск был подан в Бостандыкский районный суд, который 29 сентября 2023 года постановил снести дома. Постановлением Алматинского суда решение районного суда оставлено без изменения.

Демонтаж начался собственниками добровольно, с участием судебных исполнителей.

Отметим, что с целью усиления контроля за строительством по поручению акима Ерболата Досаева с начала прошлого года в Алматы полностью или частично были снесены 62 объекта.

Напомнили, ЖК Французский дом сносят в Алматы.