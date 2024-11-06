  • 6 Ноября, 04:38
  • BAIGENEWS

Snoop Dogg показал подаренный ему презент из Казахстана

Сегодня, 04:33
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скриншот видео Сегодня, 04:33
Сегодня, 04:33
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Фото: скриншот видео

Американский рэпер и актёр Snoop Dogg показал подаренную ему плитку известного казахстанского шоколада, упакованную в голубую обёртку в цвет флага РК, передаёт BaigeNews.kz.

Рэпер показал шоколад во время прямого эфира из его дома, который провёл Kai Cenat – один из самых популярных стримеров. 

Snoop Dogg отметил, что подарок из Казахстана он получил от девушек, но подробностей истории не привёл.

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