Snoop Dogg показал подаренный ему презент из Казахстана

Американский рэпер и актёр Snoop Dogg показал подаренную ему плитку известного казахстанского шоколада, упакованную в голубую обёртку в цвет флага РК, передаёт BaigeNews.kz.

Рэпер показал шоколад во время прямого эфира из его дома, который провёл Kai Cenat – один из самых популярных стримеров.

Snoop Dogg отметил, что подарок из Казахстана он получил от девушек, но подробностей истории не привёл.