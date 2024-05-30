Снизится ли урожай зерновых из-за паводков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин рассказал, может ли снизится урожай зерновых из-за масштабных паводков в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Амангалий Бердалин отметил, что есть дополнительные земли.

"По агротехническим нормам у нас есть поля, которые оставляются на паровые клетки так называемые, которые мы должны вспахать, но оставить на год. Если у фермеров есть несколько затопленных полей, он может те поля, которые должны были остаться под паром, засеять. Поэтому никто в регионах не подтверждает, они говорят, что все поля все гектары, которые они планировали, они засеют. То есть без зерновых мы не останемся", - заверил он.