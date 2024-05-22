Снизить возраст водителей автобусов и троллейбусов хотят в Казахстане

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении закон по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей с сопутствующими поправкиами. Документ направлен на рассмотрение сената, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат мажилиса Арман Калыков сообщил, что основные нормы законопроекта направлены на:

введение новых понятий "электромобиль" и "электрозарядная станция";

выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;

отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса;

резервирование в проекте детальной планировки территории для размещения электрозарядных станций, включая их размещение в жилой и общественной зонах;

освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

Отмечается, что предусматривается введение административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

"В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены и поддержаны поправки, касающиеся предоставления земельных участков из земель общего пользования во временное землепользование под размещение электрозарядных станций, наделения акимата области, города республиканского значения, столицы и района компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций, установления требований по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электрической энергии, а также введения запрета за самовольное подключение к электрическим сетям", - сообщил мажилисмен.

В сопутствующем законе дополнена процедура упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия, путем составления "Европротокола", а также исключено участие судебного исполнителя по отдельным категориям дел и предоставлена возможность гражданам исполнить требование исполнительного документа без оплаты деятельности частного судебного исполнителя, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.

Также депутатами внесены поправки по снижению возраста водителей автобусов и троллейбусов до 23 лет и установлению для них стаж работы не менее трех лет, а для водителей к подкатегории "D1" стаж работы должен быть не менее одного года.