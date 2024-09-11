Снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет предложил депутат

Депутат Магеррам Магеррамов по некоторым преступлениям предложил уменьшить возраст уголовной ответственности в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz.

В депутатском запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, он подчеркнул, что казахстанцы не раз были шокированы новостями о насильственных преступлениях, включая изнасилования, избиения и убийства несовершеннолетних, совершенные детьми-сверстниками.

"На сегодня агрессоры ввиду малолетнего возраста остаются безнаказанными. Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность по некоторым преступлениям. Установить ответственность не с 14, а с 12 лет, допустим, по делам об изнасиловании", – сказал депутат на заседании правительства.

Он также подчеркнул важность акцента не только на образовательном процессе, но и на моральных ценностях и психологическом состоянии детей. Учебным заведениям необходимо существенно изменить подход к профилактике преступного поведения среди подростков.