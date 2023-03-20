Снизить цены на продукты во время Рамазана призвали предпринимателей

Фото: СЦК

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал руководителей торговых центров учитывать условия жизни населения и снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10% во время священного месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно религиозному и научному решению, в этом году месяц Рамазан начнется 23 марта.

"Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам. В этом году фитр-садака была установлена ​​в размере 535 тенге на человека. Размер пожертвования фитр-садака определялся исходя из общей цены двух килограммов муки по всей стране. Также можно выплачивать фитр-садака по цене фиников и изюма", - сказал глава ДУМК.

Он отметил, что согласно Шариату, пост в месяц Рамазан является обязанностью каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и находящегося в здравом уме.

Однако пассажирам, больным или нездоровым людям разрешается отложить соблюдение поста, если они опасаются осложнений от своего недуга. Также временно не поститься могут беременные или кормящие ребенка женщины.

Верховный муфтий страны выразил пожелание, чтобы в священный месяц Рамазан не употребляли и не продавали алкоголь, а также по возможности, чтобы поминальная трапеза проходила во время ифтара.

Он добавил, что при ДУМК открыт религиозно-информационный центр для разъяснения вопросов, связанных с постом и общерелигиозными вопросами. Телефон оперативного центра: 8 707 - 233 - 30-30.

Квалифицированные специалисты в области религии отвечают на вопросы на казахском и русском языках 24 часа в сутки.