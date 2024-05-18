Снизить субсидирование зарубежной сельхозтехники в шесть раз планируют в Казахстане

По поручению главы государства, в Казахстане разработан механизм по ускоренному обновлению машинно-тракторного парка и развитию местных предприятий сельхозмашиностроения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством сельского хозяйства приняли документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане.

"В настоящее время в стране действуют 8 заводов по производству более 15 брендов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов разных мощностей и модификаций. По итогам 2023 года, отечественными производителями было выпущено 5 418 тракторов на сумму 113,5 млрд тенге и 1 032 комбайна на 99,1 млрд тенге. По ранее действовавшему механизму разница в объеме субсидий на импортную и отечественную технику была в пользу зарубежных производителей. Так, на поддержку местных предприятий направлялось 28,3 млрд (40,4%) из общего объема возмещения в 70,2 млрд, импортных - 41,9 млрд (59,6%). Такой подход снижал сбыт продукции казахстанских заводов. По новому механизму доля субсидирования зарубежных производителей будет снижена в 6 раз – до 6,5 млрд (9,3%), при этом долю отечественных планируется довести до 63,7 млрд (90,7%)", - говорится в сообщении.

Так, на предприятии "СТ ЭСЭМБЛИ" специальный инвестиционный контракт с Claas был подписан в 2021 году, когда и началась сборка комбайнов TUCANO 450 и TUCANO 580. Спустя 2 года компоненты от местных производителей стали поставлять АО "АгромашХолдинг KZ", ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация", АО "Востокмашзавод", ТОО "Reimann". На мощностях предприятия в 2023 году было собрано 246 единиц самоходной техники и 158 – прицепного оборудования. В текущем году произведено обновление и расширение модельного ряда тракторов. Число рабочих мест, предоставленных производством, выросло в 2 раза с момента запуска завода – в настоящее время на предприятии работают 73 сотрудника.

Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.

В целом, казахстанские предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время охватывают около 80% рынка самоходной техники. При этом в стране порядка 90% аграриев составляют мелкие и средние фермеры, для которых льготные лизинговые инструменты и доступная техника откроют возможность обновления машинно-тракторного парка.