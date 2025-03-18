Снизить налоги для производителей контента предложили в Казахстане
Предложение от министра культуры и информации прозвучало на заседании правительства.
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На заседании правительства министр культуры и информации РК Аида Балаева предложила снизить налоги для производителей контента и других деятелей культуры, передает BaigeNews.kz.
"С учетом обсуждения в настоящий момент проекта нового Налогового кодекса, мы бы просили рассмотреть ряд стимулирующих налоговых мер для креативной индустрии. Они могут касаться как сохранения специального налогового режима "розничного налога", так и установки льготных ставок по налогу на добавленную стоимость (НДС) и корпоративному подоходному налогу (КПН)", - сказала Балаева на заседании правительства.
Она напомнила, что Главой государства принят закон, направленный на поддержку креативной индустрии. Они сосредоточены в трех основных направлениях: институциональное, развитие инфраструктуры, меры поддержки приоритетных отраслей.
Также разработан второй пакет поправок, находящийся в настоящий момент в Мажилисе.
Помимо этого она подчеркнула, что Главой государства подписаны поправки в Бюджетный кодекс и сопутствующие законы, в рамках которых предусмотрено финансирование развития креативной индустрии, в виде отчислений три процента от реализованных лотерейных билетов национального лотерейного оператора.
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