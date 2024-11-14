Снизить налог на отечественное кино предложили в Казахстане

Казахстанский продюсер Алмас Жали предложил снизить налог на отечественные фильмы. Об этом он рассказал при обсуждении вопросов развития креативной индустрии в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.

В своем выступлении Алмас Жали напомнил, что с прошлого года введен розничный налог на кино, но экономическую пользу никто не ощутил.

"Я снял кино. У меня бюджет ― около 250 миллионов тенге. Если мы условно заработаем 1-2 миллиарда тенге, то мы сразу делим на два с кинотеатрами. Но куда заходят деньги? В кассу кинотеатров. Они платит свои ИПН, КПН, НДС. Это около 20 процентов. То есть мы вместе с ними все равно платим эти 20 процентов. Потом эти деньги переходят к нам. Мы платим от этого еще восемь процентов розничного налога, который к нам применили. Это уже 28 процентов налога от одного фильма. Дальше у нас есть дистрибьютеры. У них комиссия около семи процентов и еще они также платят восемь процентов налога. Если бы сделали единоразовое отчисление налогов на каждый проект, то было бы всем комфортно. Но если взять в общем, то от одного проекта мы сейчас платим около 30-40 процентов налога", - пояснил Алмас Жали.

Одним из инструментов для решения этого вопроса он назвал подключение креативной индустрии к Astana Hub.