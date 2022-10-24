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pixabay.com Сегодня, 10:11
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Фото: pixabay.com

Снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки коронавирусом заразился 21 человек.

Минздрав РК обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 24 октября, за прошедшие сутки ПЦР-тест с положительным результатом получил 21 пациент. Днём ранее речь шла о 39 заболевших. В будни каждый сутки в среднем регистрировалось около 40 случаев COVID-19.

Всего на сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 944 человек, из них в стационарах находится 97 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 847 пациентов.
В тяжелом состоянии находится три пациента, ещё три — в состоянии крайней степени тяжести, двое —  на аппарате ИВЛ.

 

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:11
338
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