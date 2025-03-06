Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов заявил, что снижение цен на нефть не повлияет на выплату рекордных дивидендов компании за 2024 год, сообщает BaigeNews.kz.

В ходе брифинга журналист задал вопрос о возможном пересмотре суммы дивидендов в 350 миллиардов тенге в связи с падением стоимости нефти ниже 70 долларов за баррель.

"Дивиденды выплачиваются. В конце марта будут подведены финансовые итоги, и мы уточним все показатели согласно методике расчёта. Однако предварительно мы не видим влияния снижения цен на нефть на дивиденды 2024 года", – подчеркнул Хасенов.

Кроме того, глава "КазМунайГаза" опроверг возможное влияние атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на дивидендную политику компании.