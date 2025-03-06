Снижение цен на нефть не скажется на выплате дивидендов – КазМунайГаз
Глава "КазМунайГаза" опроверг возможное влияние атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" на дивидендную политику компании.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов заявил, что снижение цен на нефть не повлияет на выплату рекордных дивидендов компании за 2024 год, сообщает BaigeNews.kz.
В ходе брифинга журналист задал вопрос о возможном пересмотре суммы дивидендов в 350 миллиардов тенге в связи с падением стоимости нефти ниже 70 долларов за баррель.
"Дивиденды выплачиваются. В конце марта будут подведены финансовые итоги, и мы уточним все показатели согласно методике расчёта. Однако предварительно мы не видим влияния снижения цен на нефть на дивиденды 2024 года", – подчеркнул Хасенов.
Кроме того, глава "КазМунайГаза" опроверг возможное влияние атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на дивидендную политику компании.
"КТК – это одна из нефтеперекачивающих станций в трубопроводной системе. Она не имеет отношения к дивидендам "КазМунайГаза". Сегодня станция работает, нефть транспортируется, ведутся ремонтные работы. На нашу дивидендную политику это не влияет", – отметил он.
Самое читаемое
- Чиновники ЗКО оказались за решеткой за взятки и незаконные сделки с землей
- Депутаты требуют мониторинг состояния школ после инцидента в Атырау
- Полицейский погиб в Туркестанской области
- Куда в Казахстане обращаться для изгнания джиннов
- Повышение НДС: Подорожают ли товары на Temu и Pinduoduo в Казахстане