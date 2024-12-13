Международное рейтинговое агентство Global Ratings S&P объявило об улучшении позиции Казахстана в рейтинге BICRA (Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора) с группы "8"на группу"7". Показатель отражает снижение рисков в банковской отрасли страны, а также подчёркивает усилия регулятора по усилению надзора за финансовым сектором, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно отчету SP, Казахстан продемонстрировал устойчивость банковского сектора к макроэкономическим вызовам и геополитическим рискам.Агентство отмечает, что качество активов и финансовые показатели казахстанских банков превзошли ожидания.

Значительным фактором в пересмотре рейтинга стало укрепление надзорной деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка(АРРФР). Среди ключевых достижений названы регулярная оценка качества активов (AQR), переход на надзорную модель SREP, ограничение рисков в деятельности банков и меры по контролю темпов роста потребительского кредитования.

SPотмечает, что принятые АРРФР меры позволили избежать кризисов в банковской системе и обеспечить стабильную операционную деятельность на фоне рыночных изменений. По мнению SP, данные меры способствовали улучшению финансовой устойчивости страны, при этом уровень проблемных кредитов в системе снизился с 18% в 2020 году до 7-7,5%в 2024 году.

Улучшение рейтинга BICRA& позволило повысить рейтинги семи финансовых учреждений.