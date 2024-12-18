В соответствующем периоде 2023 года инфляция была на уровне 10,3%, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, по поручению Главы государства Правительством принят ряд мер по структурному изменению экономики с прицелом на развитие ненефтяного сектора. Проведена большая работа по созданию благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательности страны и повышения деловой активности посредством усиления инструментов поддержки отечественных производителей.

По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев т.г. составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием ненефтяного сектора. Более 70% роста экономики сложилось за счет обрабатывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и строительства. В разрезе отраслей наблюдается следующая динамика: в сельском хозяйстве отмечен рост валового выпуска продукции на 13,4%, что является наивысшим показателем с 2011 года; в строительстве – 10,3%; в торговле – 8,2%; услугах транспорта – 8,1%; связи – 5,3%; обрабатывающей промышленности – 5,3%. В целом, за указанный период производство отечественных товаров выросло на 5%, оказанные услуги – на 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,1% и достиг 15,8 трлн тенге.

Внешнеторговый товарооборот за 10 месяцев т.г. составил $116,9 млрд. На 5,1% вырос экспорт казахстанских товаров, в денежном эквиваленте показатель составил $68,5 млрд. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 10,2% и достиг $23,3 млрд. Устойчивый рост несырьевого экспорта во многом связан с увеличением объемов поставок казахстанских товаров в Китай и Турцию, а также с расширением присутствия на рынках Европы.

Так, объем экспорта в КНР увеличился на 5,3% и составил $12,3 млрд. Этому способствовала активная совместная работа государства и бизнеса. В целях повышения узнаваемости отечественной продукции среди китайских потребителей обеспечено участие казахстанских компаний на самых крупных и популярных выставках: CIFTIS, CIIE, Digital Expo и др. Активизирована работа по продвижению товаров на электронных площадках через национальные павильоны на jd.com, Doiyin, Alibaba, где были также организованы стриминги.

Наращивание экспортных потоков в страны ЕС, такие как Ирландия, Швейцария и Франция, указывает на их диверсификацию. Вместе с тем прирост несырьевого экспорта в соседние страны, такие как Кыргызстан и Таджикистан, свидетельствует о важности Центрально-Азиатского региона для торговли РК.

Экспорт услуг в т.г. также увеличился на 10,5% и зафиксировался на уровне $8,4 млрд. Драйверами в данном секторе выступают сферы перевозок, IT, финансовые и другие деловые услуги.

В то же время импорт за отчетный период сократился на 3,3%. Результатом увеличения объемов экспорта, сопровождаемого снижением импорта, стал рост положительного торгового баланса экономики на 33,4%. Данный показатель сложился на уровне $20,1 млрд.

Отметим, 9 сентября 2024 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг РК с "Bаа2" до "Bаа1", с прогнозом "Стабильный". 15 ноября 2024 года агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне "BBB", также сохранив прогноз на уровне "Стабильный". 1 марта 2024 года S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB-/А-3", сохранив прогноз на уровне "Стабильный".

Повышение кредитного рейтинга способствует укреплению экономической и финансовой стабильности, улучшению репутации страны на международной арене, положительно влияет на привлечение инвестиций с рынков капитала и увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику. Важно отметить, что чем выше рейтинг государства, тем лучше условия заимствования на внешнем рынке.