В условиях современных изменений в Казахстане важность сохранения семейных ценностей становится неоспоримой. Множество процессов в стране напрямую зависит от состояния института семьи, включая вопросы гендерной политики, роли женщин, защиты материнства и детства. Эти аспекты играют важную роль в демографической политике страны, обеспечивая устойчивое развитие общества в целом, передает BaigeNews.kz.

Семейные ценности и их укрепление в обществе

Семейные ценности — это совокупность моральных и культурных установок, которые определяют отношения в семье и внутри общества. В Казахстане, как и в других странах Центральной Азии, традиционные семейные ценности имеют глубокие корни, основанные на патриархальных устоях, но в последние десятилетия страна переживает период модернизации, что приводит к изменениям в этих ценностях.

Укрепление семейных ценностей в Казахстане связано с необходимостью сохранить гармоничные отношения в семье, подчеркнуть важность роли родителей, особенно матерей, в воспитании детей. Важным аспектом является повышение уважения к старшему поколению, которое традиционно пользовалось особым уважением в Казахстане. В условиях современной урбанизации и глобализации семьи сталкиваются с новыми вызовами: изменение традиций, влияние западной культуры, рост числа разводов и других социальных проблем.

Чтобы укрепить семейные ценности в обществе, необходимо:

Проведение образовательных и информационных кампаний, направленных на популяризацию семейных ценностей, воспитания ответственности и уважения в отношениях между членами семьи.

Поддержка традиций — внимание к культурным особенностям, вере, семье как основному институту, влияющему на формирование гражданского общества.

Развитие государственной программы поддержки семей, которые сталкиваются с трудностями, например, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, и других категорий граждан, нуждающихся в поддержке.

Семейная и гендерная политика в Казахстане

Одним из важных направлений государственной политики является обеспечение равенства прав и возможностей для всех членов общества, независимо от их пола. Казахстанский законодательный механизм в области семейной и гендерной политики направлен на защиту прав женщин и обеспечение их равных возможностей с мужчинами.

Гендерное равенство и семейная политика в Казахстане охватывают несколько ключевых аспектов:

Семейные отношения: Законы, регулирующие семейные отношения, такие как Кодекс о браке и семье, защищают права и интересы супругов, детей, а также обеспечивают справедливость в вопросах бракоразводного процесса и установления отцовства. Равенство в трудовой сфере: Женщины в Казахстане имеют право на равную оплату труда, социальное обеспечение и карьерный рост. В последние годы наблюдается рост числа женщин в предпринимательстве и на руководящих должностях, что свидетельствует о повышении их социального статуса. Защита прав женщин и детей: Законодательство охватывает вопросы защиты женщин от насилия, обеспечения безопасных условий для воспитания детей, а также доступ к медицинским услугам для женщин в период беременности и родов. Проблемы гендерного насилия: Важной частью семейной и гендерной политики является борьба с насилием в семье. В Казахстане продолжается работа по внедрению специализированных служб поддержки жертв насилия, а также законодательных инициатив по усилению ответственности за преступления, связанные с насилием в семье.

Роль женщин в обществе Казахстана

Женщины играют ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Традиционно женщины в Казахстане выполняли функцию заботы о семье, но с развитием образования и технологий они все чаще занимают активные позиции в бизнесе, науке, политике и культуре.

Образование и занятость: В последние десятилетия Казахстан демонстрирует высокий уровень вовлеченности женщин в систему образования и на рынок труда. Женщины составляют значительную часть студентов и выпускников вузов, что способствует их профессиональному росту. Однако, несмотря на высокую степень образования, женская занятость в экономике по-прежнему сталкивается с проблемами, такими как неравенство в оплате труда и профессиональной карьере, а также трудности в сочетании работы с обязанностями по уходу за детьми.

Политическая активность: Женщины Казахстана активно участвуют в политической жизни. На сегодняшний день они представляют собой заметную долю в органах власти и принимают участие в различных общественных движениях. Однако женская политическая активность все еще ограничена определенными культурными и социальными барьерами, что требует дополнительных усилий для достижения полного равенства.

Социальное влияние: Казахстанские женщины играют важную роль в укреплении социальной стабильности. Они являются основными воспитателями будущих поколений и активными участниками всех сфер общественной жизни. Женщинам уделяется внимание в сферах, связанных с благополучием и развитием общества, таких как защита прав детей, экология, здоровье.

Число безработных женщин снижается в Казахстане

В последние годы в Казахстане наблюдается положительная динамика на рынке труда, особенно среди женщин. По данным статистики, число безработных женщин в стране стабильно сокращается, что свидетельствует о значительном улучшении ситуации на рынке труда и повышении уровня социальной защищенности женской части населения.

По информации аналитиков energyprom.kz, число безработных женщин снижается третий год подряд. По итогам четвертого квартала 2024 года в Казахстане численность безработных женщин составила 237,1 тыс. человек, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат продолжает тенденцию снижения безработицы среди женщин, которая продолжается третий год подряд. Важно отметить, что эта статистика охватывает как городские, так и сельские районы страны, что говорит о стабильных улучшениях на фоне различий в экономическом развитии различных регионов.

Тенденция снижения безработицы среди женщин наблюдается не только в городах, но и в сельской местности. В 2024 году уровень безработицы в городах составил 5%, в то время как в сельской местности он был немного выше — 5,3%. Это по-прежнему значительное снижение по сравнению с прошлым годом, когда уровень безработицы среди женщин в городах составлял 5,2%, а на селе — 5,5%. Уровень безработицы в сельских районах, как и в прошлом, остается немного выше, что связано с ограниченными возможностями трудоустройства и более низким уровнем развития инфраструктуры в отдаленных регионах.

Несмотря на общую положительную картину, ситуация на рынке труда может значительно отличаться в разных регионах Казахстана. Например, наибольшее число безработных женщин в 2024 году было зафиксировано в Алматы — 32,1 тыс. человек, а также в Туркестанской области (21 тыс.) и Астане (17,7 тыс.). Это можно объяснить высокой численностью населения в этих регионах и большими возможностями для трудоустройства, что привлекает женщин из других регионов.

Наименее выраженная безработица среди женщин была в Улытауской области, где насчитывалось всего 3,1 тыс. безработных женщин. Это связано с более стабильной экономической ситуацией в этом регионе и меньшей конкуренцией на рынке труда.

Снижение числа безработных женщин в Казахстане связано с рядом факторов. Во-первых, в последние годы увеличилось количество государственных и частных программ, направленных на развитие женского предпринимательства, повышение уровня образования и профессиональной подготовки женщин. Во-вторых, улучшение ситуации на рынке труда обусловлено ростом числа рабочих мест в разных отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, информационные технологии, образование и здравоохранение. Кроме того, в Казахстане активно реализуются программы поддержки женщин, включая социальную и финансовую помощь многодетным матерям и женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях. Эти меры помогают женщинам вернуться на рынок труда и обеспечивают им более стабильные условия для трудоустройства. Снижение числа безработных женщин в Казахстане — это значимый шаг вперед в улучшении ситуации на рынке труда. Однако для достижения полного равенства в трудовой сфере необходимы дальнейшие усилия. Важно продолжать развивать программы профессиональной переподготовки, создавать новые рабочие места и обеспечивать равные возможности для женщин на всех уровнях трудовой деятельности. Тенденция к сокращению безработицы среди женщин в Казахстане, наряду с усилением мер поддержки женского предпринимательства и профессиональной подготовки, может стать важным элементом в укреплении экономики и улучшении социальной стабильности страны.

Деятельность по защите материнства и детства

Защита материнства и детства — это ключевая составляющая социальной политики Казахстана. Особое внимание в стране уделяется улучшению здоровья женщин и детей, созданию условий для благополучного материнства, а также защиты прав детей. В последние годы наблюдается тенденция к улучшению условий для женщин в период беременности и родов, расширению медицинских и социальных услуг.

Медицинские программы: В нашей стране активно развиваются программы по охране здоровья матери и ребенка, что включает в себя бесплатные медицинские консультации, поддержка при сложных родах, увеличение доступности репродуктивных технологий.

Социальная поддержка семей: Для поддержки многодетных и малообеспеченных семей в Казахстане существует система социальных пособий и льгот, направленных на поддержку матерей и их детей.

Защита прав детей: Казахстан ведет активную работу по защите прав детей, в том числе прав на образование, здоровье и безопасность. Важными направлениями являются борьба с насилием и эксплуатацией детей, улучшение условий для их воспитания и развития.

Демографическая политика Казахстана

Демографическая политика Казахстана направлена на стабилизацию и рост численности населения страны. Одной из главных целей демографической политики является создание условий для активного роста рождаемости, а также привлечение мигрантов и поддержка семьи как основного элемента устойчивого развития страны.

Стимулирование рождаемости: Казахстанское законодательство предоставляет различные льготы многодетным семьям, такие как пособия, бесплатное медицинское обслуживание, скидки на коммунальные услуги и другие виды поддержки. Важно, что в последние годы увеличивается внимание к проблемам семей с детьми, что способствует улучшению демографической ситуации.

Поддержка пенсионной системы: Важной частью демографической политики является обеспечение социальной защиты пожилых людей. В условиях стареющего населения Казахстан разрабатывает меры по поддержке пенсионной системы, улучшению условий жизни пожилых граждан и организации здравоохранения для них.

Укрепление семейных ценностей, развитие гендерной политики, активная защита материнства и детства, а также эффективная демографическая политика — все эти аспекты являются неотъемлемой частью устойчивого развития Казахстана. Роль женщин в этом процессе огромна, и государственные инициативы, направленные на поддержку семьи, женщин и детей, являются важнейшими элементами социальной и экономической политики страны. В будущем Казахстану предстоит продолжать работу по улучшению условий для семьи, внедрению равенства в гендерной сфере, а также обеспечению защиты прав и интересов каждого гражданина.