Снижена сумма первоначального взноса для покупки жилья через Отбасы банк

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Вкладчики "Отбасы банка" могут приобретать жильё у застройщиков при наличии первоначального взноса от 30 процентов. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила директор алматинского отделения банка Данагуль Тусупова, передаёт BaigeNews.kz.

Обычно при покупке жилья на коммерческом рынке банк выдаёт займы при наличии 50 процентов первоначального взноса. Снизить сумму стало возможно благодаря заключённым соглашениям с застройщиками.



В Алматы по такой схеме выдадут 850 квартир в 10 жилых комплексах.

"С начала года сотрудники банка выдали 8 400 займов. На Алматы приходится четверть всех кредитов. Не все подходят под условия госпрограмм. Большая часть вкладчиков приобретают жильё на коммерческом рынке. Специально для них мы совместно с застройщиками разрабатываем новые продукты, основная ценность которых - это снижение первоначального взноса с 50 до 30 процентов. Уменьшить его позволяют выделенные субсидии от строительных компаний", - пояснила Тусупова.

В рамках госпрограммы "Бақытты отбасы" в этом году в Алматы будет реализовано 905 квартир. Также продолжится выдача жилья по программе "Алматы жастары". Она охватит порядка 1 100 молодых горожан. О старте приёма заявок акимат города сообщит дополнительно.