Снижать использование личного транспорта намерены в Астане

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В столичном акимате заявили об эффективности проекта с внедрением платных парковок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Проект платных парковок социально значимый и решает проблему с дефицитом парковочных мест", - говорится в ответе акимата Астаны.

Согласно приведенному акиматом примеру, на бульваре Нуржол до внедрения проекта среднее время стоянки составляло более четырёх часов, сейчас - в среднем 40 минут, оборачиваемость парковочных мест выросла в шесть раз.

"В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Астаны на 2021-2025 годы, транспортная программа столицы предусматривает дальнейшее снижение использования личного автотранспорта и увеличение количества платных парковочных мест", - добавили в госоргане.

Ранее аким города Женис Касымбек в беседе с журналистами сообщил о том, что договор государственно-частного партнерства с ТОО "Астана парковочное пространство" будет пересмотрен.

"Необходимо пересмотреть ряд условий договоров ГЧП: во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы", - сказал Женис Касымбек.

В ответе управления также говорится, что вопрос тарифов и времени обслуживания платных парковок еще рассматриваются, окончательное решение не принято.