Снимок у флага Казахстана привел к аресту и штрафам
Жительницы Атырау наказаны за снимок с флагом с арабской надписью.
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В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрены дела по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) в отношении гражданок Н., А. и несовершеннолетней Х., передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что 23 марта 2025 года они сфотографировались в здании ледового дворца Атырау на фоне государственного флага Казахстана с изображением арабской надписи, а затем распространили снимок в социальных сетях.
Вина нарушителей была полностью подтверждена протоколами, фотографиями, рапортами и другими материалами дела.
Санкция части 1 статьи 434 КоАП РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.
Решением суда:
- Гражданка Н. с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение и совершение проступка группой лиц) получила наказание в виде 15 суток административного ареста.
- Гражданке А. назначен штраф в размере 78 640 тенге.
- Законный представитель несовершеннолетней Х. оштрафован на 39 320 тенге.
Постановления суда пока не вступили в законную силу.
К слову, маркетплейс Wildberries заблокировал флаг с арабской надписью.
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