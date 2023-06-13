Снимки из космоса о пожаре в Абае специалисты передали еще 8 июня

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О том, что в Абайской области начинается сильнейший пожар, на снимках из космоса увидели специалисты "Қазақстан Ғарыш Сапары". Именно они первыми заметили и сообщили, что на территории Батпаевского лесничества природного резервата "Семей орманы" горячие температурные точки. 8 июня через специальный геосервис все данные были переданы в МЧС, Комитет лесного хозяйства и местным экстренным службам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Там изначально был небольшой очаг пожара – это зафиксировалось и по термальным точкам, и на визуальном снимке было видно, где начался пожар. В ночь с 8 на 9 июня пожар очень быстро сильно распространился ввиду усиления ветра и высокой температуры. Наутро 9 июня пожар составил уже более 30 тысяч гектаров. Эта информация также в оперативном режиме передавалась", - заявил зам. председателя правления АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Оскен Тойшибеков.

В "Қазақстан Ғарыш Сапары" сообщили, что снимки они передают спасателям до восьми раз в течение суток, а фото из космоса отправляют дважды в день. Те, в свою очередь, должны своевременно отреагировать. Что мешало сделать это сразу, установит следствие – уголовное дело по факту пожара уже возбуждено. Специалистов из "Қазақстан Ғарыш Сапары" привлекут к нему в качестве экспертов. Они предоставят все снимки из космоса с момента возгорания и информацию о том, как он распространялся и где нужно было тушить в первую очередь. Потом эти данные сверят с реальными действиями спасателей, проанализируют их эффективность и уже исходя из этого будут наказывать виновных.

Масштабный лесной пожар в природном резервате "Семей орманы" унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

Касым-Жомарт Токаев лично извинился перед родными сотрудников лесничества и пообещал, что все виновные будут наказаны, заявив, что Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.