"Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам

Фото: скриншот с видео

Блогер и житель Экибастуза по имени Олжас призвал горожан выйти из домов и помогать замерзающим людям и рабочим, которые устраняют последствия коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz.

В stories в своём Instagram блогер показывает, как он с товарищами на своём автомобиле доставляет жителям Экибастуза обогреватели, одеяла, закупает и привозит рабочим тёплые рукавицы, фонарики и инструменты.

Он отмечает, что в настоящее время из-за произошедшей в Экибастузе коммунальной аварии о городе везде пишут и говорят только в негативом ключе.

"Блогеры из других городов приезжают в Экибастуз, снимают видео и уезжают. Они вещают только о проблемах, о которых и так уже много сказано в новостях, что лопаются батареи в квартирах, бежит вода. Но больше всего обидно за рабочих, которые работают в 30-градусный мороз на улице, и их работу никто не показывает. Пишут только: "куда смотрит акимат, почему не помогает". Вёе делается, но только как об этой работе узнают, если её не показывают", - говорит Олжас.

Он предложил посещающим Экибастуз блогерам помочь городу реальными делами и призвал местных жителей из числа мужчина выйти из домов и помогать рабочим, которые устраняют последствия коммунальной аварии.

В пример он поставил женщин, которые выносят для рабочих горячий чай и еду.

Напомним, режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября — спустя сутки, как в квартирах жителей остыли батареи. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, после чего произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС. Сотни специалистов прибыли из разных регионов страны для помощи в ремонтно-восстановительных работах.