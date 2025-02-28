В Астане студента Назарбаев Университета оштрафовали за тайную съемку в женской уборной. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 78 640 тенге (20 МРП), передаёт BaigeNews.kz.

"Дело поступило в суд по статье 434, часть 1 КоАП. Было вынесено административное взыскание в виде штрафа", — сообщили в городском суде Астаны.

Согласно законодательству, мелкое хулиганство включает в себя нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание и другие действия, демонстрирующие неуважение к окружающим.

Ранее мы писали о том, что в социальных сетях распространилась информация о том, что студент Назарбаев Университета вел скрытую съемку в женском туалете. У него обнаружили 30 видеозаписей с разными пострадавшими. Позже парень, который стал свидетелем и разоблачителем инцидента с тайной съемкой девушек в женском туалете, заявил о давлении со стороны администрации вуза.

Вуз тем временем отметил, что студент, причастный к записи, был исключен из кампуса.