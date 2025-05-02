  • 2 Мая, 14:22
  • BAIGENEWS

Снежный барс вновь замечен в Катон-Карагайском нацпарке

Снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке.

Сегодня, 12:05
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: Unsplash

В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка была зафиксирована редкая и значимая находка — снежный барс (Panthera uncia), занесённый в Красную книгу Казахстана. Уникальные кадры удалось получить с помощью фотоловушки, установленной лесничим Жомартом Аманбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

Это не первый случай фиксации редкого хищника на территории парка, и каждый новый эпизод подтверждает эффективность мер по охране дикой природы и сохранению биоразнообразия региона. Катон-Карагай, расположенный в Восточном Казахстане, остаётся одним из немногих мест, где снежный барс сохраняет естественную среду обитания.

"Сохраним снежного барса вместе!" — говорится в обращении сотрудников парка.

Работы по мониторингу популяции редких животных в регионе продолжаются. Защитники природы подчёркивают: сохранение этих хищников возможно только при слаженной работе экологов, государства и общества.

Ранее снежного барса сняли на видео в Сайрам-Угамском нацпарке.

 
 
 
 
 
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Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany)

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