Снежный барс вновь замечен в Катон-Карагайском нацпарке
Снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке.
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В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка была зафиксирована редкая и значимая находка — снежный барс (Panthera uncia), занесённый в Красную книгу Казахстана. Уникальные кадры удалось получить с помощью фотоловушки, установленной лесничим Жомартом Аманбаевым, передаёт BaigeNews.kz.
Это не первый случай фиксации редкого хищника на территории парка, и каждый новый эпизод подтверждает эффективность мер по охране дикой природы и сохранению биоразнообразия региона. Катон-Карагай, расположенный в Восточном Казахстане, остаётся одним из немногих мест, где снежный барс сохраняет естественную среду обитания.
"Сохраним снежного барса вместе!" — говорится в обращении сотрудников парка.
Работы по мониторингу популяции редких животных в регионе продолжаются. Защитники природы подчёркивают: сохранение этих хищников возможно только при слаженной работе экологов, государства и общества.
Ранее снежного барса сняли на видео в Сайрам-Угамском нацпарке.
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