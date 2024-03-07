Снежных барсов заметили в нацпарке "Кольсайские озёра"
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Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области. Хищников заметили в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері", передаёт BaigeNews.kz.
Барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, внесён в Красную книгу нашей страны в 1978 года.
На территории национального парка по итогам учёта диких животных за 2023 год зарегистрировано около 20 особей этого животного.
Он является объектом многочисленных международных инициатив по сохранению. В 2013 году в Бишкеке 12 стран ареала, включая Казахстан, приняли "Глобальную программу сохранения снежного барса и его экосистем" (GSLEP).
11 февраля 2024 года в Узбекистане состоялось заседание GSLEP. Встреча была посвящена обсуждению прогресса в реализации программы и разработке дальнейших планов действий по сохранению снежного барса.
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