Снежных барсов заметили в нацпарке "Кольсайские озёра"

Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области. Хищников заметили в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері", передаёт BaigeNews.kz.

Барс – один из самых редких крупных хищников Казахстана, внесён в Красную книгу нашей страны в 1978 года.

На территории национального парка по итогам учёта диких животных за 2023 год зарегистрировано около 20 особей этого животного.

Он является объектом многочисленных международных инициатив по сохранению. В 2013 году в Бишкеке 12 стран ареала, включая Казахстан, приняли "Глобальную программу сохранения снежного барса и его экосистем" (GSLEP).

11 февраля 2024 года в Узбекистане состоялось заседание GSLEP. Встреча была посвящена обсуждению прогресса в реализации программы и разработке дальнейших планов действий по сохранению снежного барса.