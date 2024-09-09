Снежные ночи обещают синоптики жителям нескольных областей Казахстана

Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

Обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет долгожданное прекращение осадков на большей части республики.

"Несмотря на то, что ночные температуры будут сохраняться довольно низкими, днём солнечные лучи порадуют жителей даже северных регионов. И только на востоке и юго-востоке страны столкновение холодных воздушных масс с горами вызовут дожди, которые ночью будут переходить в снег", - говорится в прогнозе.